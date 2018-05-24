Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:57, 24 Мая 2018

Компания "Х5 Ритейл Групп" открывает 700 вакансий в Карелии

По теме

Древлянку очистили от незаконной рекламы
24.05.18 16:20
Власти Карелии намерены потратить 4 млн рублей для интерактивного общения с населением
24.05.18 15:37
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска не выпустили на линию междугородный автобус
24.05.18 14:14
Все новости
Загрузка...

Компания "Х5 Ритейл Групп", владеющая сетью супермаркетов "Пятерочка" и "Перекресток", строит в Петрозаводске распределительный центр, и планирует открыть 700 вакансий на этом предприятии.

Об этом было объявлено сегодня во время подписания соглашения между правительством Карелии и ООО "Х5 Ритейл Групп" на Петербургском международном экономическом форуме.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти "Х5 Ритейл Групп" Станислав Наумов сообщил главе Карелии Артуру Парфенчикову, что открытие распределительного центра, который строится в Южной промзоне Петрозаводска, состоится осенью этого года.

"Распределительный центр – это современный высокотехнологичный объект, который позволяет собирать в одном месте все местные продукты и затем развозить их по нашим магазинам на территории республики и, возможно, за ее пределы. Плюс мы готовы предложить свои услуги для реализации государственного муниципального заказа. С помощью наших логистических возможностей будет доступна реализация местной продукции с короткими сроками хранения", - пояснил Наумов.

Какие вакансии буду предлжены жителям Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Древлянку очистили от незаконной рекламы
24.05.18 16:20
Власти Карелии намерены потратить 4 млн рублей для интерактивного общения с населением
24.05.18 15:37
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска не выпустили на линию междугородный автобус
24.05.18 14:14
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Плейшнер
2018-05-24 14:59:42
Где то в федеральных сетях прибудет рабочих мест , а в других убудет .Народ лишнего не купит , не сьест .
Мудрый Вяйнямейнен
2018-05-24 13:49:42
Дороги, развязки, и.т.д. для начала бы сделали, а то те что есть и те р...ут
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2018, 12:33
Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб
21.05.2018, 10:29
ВИДЕО: Пешехода дважды задавили на "зебре" в Петрозаводске
19.05.2018, 12:48
ФОТО: В Петрозаводске открылся новый супермаркет
22.05.2018, 13:04
Правительственный уровень
21.05.2018, 11:42
И никого не стало
23.05.2018, 16:59
Подросток умер на даче в Карелии

Аналитика

Сегодня 10:20
Политкухня
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 4
Развитие районных больниц, профилактической медицины и онкопомощи, строительство яслей, детских садов и школ, повышение реальных доходов граждан, рост экономики, решение экологических проблем – эти задачи, которые обозначил президент страны, станут приоритетными для партии "Единая Россия".
"Грызуны переносят заболевания, деревья увеличивают уровень кислорода" 10
23.05.2018 13:50
Власти решили сэкономить на стариках   2
22.05.2018 16:24
Правительственный уровень 11
22.05.2018 13:04
И никого не стало 10
21.05.2018 11:42
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2018 12:37
Без политики
"Это было круто!" 2
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
Как до вас достучаться? 6
21.05.2018 11:18
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»