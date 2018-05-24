Компания "Х5 Ритейл Групп" открывает 700 вакансий в Карелии

Компания "Х5 Ритейл Групп", владеющая сетью супермаркетов "Пятерочка" и "Перекресток", строит в Петрозаводске распределительный центр, и планирует открыть 700 вакансий на этом предприятии.

Об этом было объявлено сегодня во время подписания соглашения между правительством Карелии и ООО "Х5 Ритейл Групп" на Петербургском международном экономическом форуме.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти "Х5 Ритейл Групп" Станислав Наумов сообщил главе Карелии Артуру Парфенчикову, что открытие распределительного центра, который строится в Южной промзоне Петрозаводска, состоится осенью этого года.

"Распределительный центр – это современный высокотехнологичный объект, который позволяет собирать в одном месте все местные продукты и затем развозить их по нашим магазинам на территории республики и, возможно, за ее пределы. Плюс мы готовы предложить свои услуги для реализации государственного муниципального заказа. С помощью наших логистических возможностей будет доступна реализация местной продукции с короткими сроками хранения", - пояснил Наумов.

Какие вакансии буду предлжены жителям Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".