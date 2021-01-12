Пятерых жителей Карелии, не соблюдавших противоэпидемиологические меры, отдали под суд

Кемский городской суд рассмотрел пять дел об административных правонарушениях в отношении граждан, не выполнивших Правила поведения при введении режима повышенной готовности.

За то, что граждане не соблюдали Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Республики Карелия, суд применил к ним административное наказание в виде предупреждения.

Правонарушителям разъяснено, что за совершение повторного правонарушения предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.