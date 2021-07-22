Пятница встретит жителей Карелии дождем

О погоде на 30 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 30 июля, будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +14, +16°С, днем воздух прогреется до +20, +22°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью по северным районам местами сильные. Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного.

Ночью похолодает до +12, +17°С, днем потеплеет до +18, +23°С.