Пятый по величине город Карелии вошел в топ популярнейших дорогих направлений для отдыха в России

Туристы со всей страны заказывают недешевое жилье в одном из городов Карелии.

Эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру определили самые популярные и дорогие направления для отдыха россиян в ноябре. В число таких направлений попала и Карелия.

Город Сортавала занял четвертое место среди самых дорогих топ-направлений для бронирования недвижимости в ноябре, уступив лишь Суздалю, Архызу и Домбаю.

Туристы планируют посещать Приладожье в ноябре, как правило, на 3 ночи. Одни сутки там стоят 4 933 рубля.

Ранее выяснилось, что до конца 2023 года туристический поток в горный парк Карелии превысит полмиллиона человек.