ПКС: Началось теплоснабжение жилых домов Петрозаводска

С сегодняшнего дня в жилые дома Петрозаводска начало поступать тепло — стартовал отопительный сезон.

Как сообщили в пресс-службе ПКС, сейчас АО «ПКС-Тепловые сети» полностью подключило районы Древлянка, Зарека, Ключевая, Сайнаволок, Пески, Птицефабрика, Соломенное, Сулажгорский кирпичный завод и Старая Кукковка. Начался отопительный сезон и в Прионежском районе: подключены поселки Новая Вилга, Шуя и Мелиоративный.

Продолжаются работы ПАО «ТГК-1» по реконструкции основного магистрального трубопровода, снабжающего Первомайский и Октябрьский проспекты, Центр, Голиковку, Кукковку и Сулажгору. Горячее водоснабжение этих районов, а также теплоснабжение социально значимых объектов производится по временной схеме.

Как только ПАО «ТГК-1» закончит реконструкцию, АО «ПКС-Тепловые сети» подключат остальные дома к теплу, предварительный срок — 13 сентября. Дальнейшая скорость подключения жилых домов к отоплению будет зависеть от управляющих компаний. Подробную информацию можно узнать в ЕДДС по номеру 051.