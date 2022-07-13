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«ПКС-Водоканал» реконструирует сеть канализации, построенную около 70 лет назад

Новости. Общество
17:10, 29 Июля 2022
фото: © ПКС-Водоканал

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АО «ПКС-Водоканал» продолжает реконструкцию канализационной сети на улице Мурманской в сторону набережной Варкауса.

К работе на объекте компания приступила во втором квартале 2022 года. К концу июля полностью был реконструирован участок сети от набережной Варкауса до Октябрьского проспекта. Для восстановления работоспособности сети АО «ПКС-Водоканал» применили новую для Петрозаводска технологию бестраншейной реконструкции трубопроводов — санацию полимерным рукавом.

Специалисты «ПКС-Водоканал» через канализационный колодец в существующую сеть провели запуск рукавного покрытия. Далее гибкий стеклопластиковый рукав наполнили воздухом, чтобы он принял форму восстанавливаемого трубопровода и образовал новую трубу внутри старой. Затем стеклопластиковый рукав обработали ультрафиолетовым излучением для отвердевания. На заключительном этапе качество проделанной работы проверили с помощью телеинспекции.

В условиях плотной городской застройки бестраншейная технология позволила реконструировать сеть без повреждений дорожного полотна и зеленых насаждений. Удалось избежать перекрытия автомобильного движения на оживленных улицах микрорайона. Но не всегда состояние сети позволяет применить метод санации. По этой причине в августе «ПКС-Водоканал» приступит к следующему этапу реконструкции трубопровода открытым способом с проведением земляных работ.

В связи с этим ориентировочно с 1 по 31 августа будет заужена проезжая часть на улице Мурманская, а с 10 по 17 августа полностью перекрыто движение с торцов жилых домов № 21 и № 23 на улице Виданская.

О необходимости модернизации сетей на улице Мурманской рассказал Арсений Анохов, заместитель технического директора по развитию и инвестициям АО «ПКС-Водоканал»:

«Реконструкция данного участка стала важным этапом для сохранения комфортного проживания в микрорайоне. По улице Мурманской проходит канализационная сеть, построенная в 1950-1960-х годах. В нее направляются бытовые и промышленные стоки значительной части Октябрьского района. Длительный срок эксплуатации и отсутствие параллельных резервных линий, наличие которых при застройке района в советское время не подразумевалось, стали вескими причинами для включения указанного объекта в инвестиционную программу Общества. В настоящий момент „ПКС-Водоканал“ в рамках инвестиционных возможностей реализует принцип „превентивной“ замены сложных участков водопровода и канализации. Данный подход позволяет исключить ситуации, когда ликвидация аварий требует внепланового вскрытия дорог, ограничения движения транспорта и создания иных неудобств жителям Петрозаводска».

Реконструкция сетей на ул. Мурманская проходит в рамках инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа на период с 2020–2025 гг. В 2022 году компании предстоит заменить 21 объект: 9 — водоснабжения и 12 — канализации.

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