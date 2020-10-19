План жителя Карелии украсть барьерные ограждения сорвался из-за сотрудников ГИБДД

В Прионежье расследуется уголовное дело о краже оградительных сооружений, сообщили в МВД по Карелии.

В сентябре 33-летний житель одного из поселков Прионежского района приметил на автодороге барьерное ограждение. По версии дознания, демонтировав конструкции, мужчина похитил их, а также попросил друга помочь в транспортировке чужого имущества. Первая часть плана осуществилась, фургон тронулся в путь.

В тот же период на той же дороге сотрудники ГИБДД проводили оперативно-профилактическое мероприятие. Заметив упомянутый транспорт, они обратили внимание, что одна из фар не горит, машина сильно перегружена, водитель ведет себя подозрительно. Полицейские выяснили, что находивший за рулем автомобиля мужчина никогда не получал водительских прав, а его пассажир не смог объяснить происхождение груза. К установлению всех обстоятельств подключились сотрудники уголовного розыска, так была восстановлена картина происшествия.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Ущерб, причиненный организации, оценивается в 5,2 тыс. рублей.