Планируется открытие новых рейсов поездов в Карелии

Власти Карелии договорились с руководством РЖД об открытии новых железнодорожных маршрутов, которые позволят запустить беспересадочные рейсы в Олонец, Питкяранту, Сортавалу и финский город Йоэнсуу.

Об этом сообщил на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас все работы идут, и мы надеемся, что две ветки поездов – Лодейное поле – Янисъяври и Петрозаводск-Сортавала будут совмещены. То есть поезда будут идти, соединяться вместе в районе Янисъярви и дальше - Сортавала, дальше планируется маршрут на Йоэнсуу", - пояснил Парфенчиков.

О каких еще рейсах договорились с РЖД, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".