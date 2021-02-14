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Планируется открытие новых рейсов поездов в Карелии

Новости. Общество
11:18, 15 Февраля 2021
фото: © Российские железные дороги
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Власти Карелии договорились с руководством РЖД об открытии новых железнодорожных маршрутов, которые позволят запустить беспересадочные рейсы в Олонец, Питкяранту, Сортавалу и финский город Йоэнсуу.

Об этом сообщил на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас все работы идут, и мы надеемся, что две ветки поездов – Лодейное поле – Янисъяври и Петрозаводск-Сортавала будут совмещены. То есть поезда будут идти, соединяться вместе в районе Янисъярви и дальше - Сортавала, дальше планируется маршрут на Йоэнсуу", - пояснил Парфенчиков.

О каких еще рейсах договорились с РЖД, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dimchik19725
2021-02-15 11:35:54
Фантазёр! Леталки в Косту, поездашки в Йоэнсуу.. Чего ещё нафантазируете, товарищ?
Off
2021-02-15 11:30:28
А что по этому поводу скажет Председатель ЗС РК Шандалович ?
David.
2021-02-15 11:45:48
Off, Шмаенник ждет... :)
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