Планируется расширение категории жителей Карелии с правом на бесплатную землю под ИЖС

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, предусматривающим бесплатное выделение земельных участков еще одной категории специалистов – работникам дополнительного образования.

Согласно документу, предлагается наделить их правом получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет для индивидуального жилищного строительства.

С этой целью планируется внести изменения в закон «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса Российской Федерации».

Возможность бесплатно получать земельные участки под ИЖС появилась у работающих на селе и в городских поселениях специалистов в Карелии в 2017 году. Таким правом сейчас могут воспользоваться работники сфер образования и здравоохранения, социальной и культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные.