Планируется ремонт участка дороги в Петрозаводске, который власти считают «объектом номер один»

Власти Петрозаводска планируют отремонтировать участок Лососинского шоссе, примыкающий к улице Чистая, после того, как получат деньги из Дорожного фонда Карелии.

Об этом сообщил сегодня на планерке в мэрии начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

«Там полумерами не обойтись. В ближайшее время мы ожидаем транша из Дорожного фонда Республики Карелия на выполнение ямочного ремонта. Это объект у нас номер один… По нему больше всего обращений и жалоб поступает…», — пояснил Бекелев.

Что он сказал о сроках ремонта, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».