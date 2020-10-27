Планируется увеличение больничных выплат родителям детей до 7 лет

"Правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты", — говорится в документе.

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