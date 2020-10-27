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Планируется увеличение больничных выплат родителям детей до 7 лет

Новости. Общество
16:42, 28 Октября 2020
фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос повышения больничных родителям детей до семи лет до 100% средней зарплаты независимо от стажа работы.

Такое поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты", — говорится в документе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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