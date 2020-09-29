Планируется увеличение детских пособий для малоимущих семей

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей в России предлагается увеличить в 2021 году.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Речь идет о семьях, среднедушевой доход в которых не достигнет прожиточного минимума с учётом выплаты пособия. Ранее в ходе встречи с сенаторами президент России Владимир Путин поручил увеличить выплаты на детей 3-7 лет семьям, в которых подушевой доход не достигает прожиточного минимума. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".