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Планируется увеличение детских пособий для малоимущих семей

Новости. Общество
09:00, 30 Сентября 2020
фото: pixabay
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Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей в России предлагается увеличить в 2021 году.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Речь идет о семьях, среднедушевой доход в которых не достигнет прожиточного минимума с учётом выплаты пособия.

Ранее в ходе встречи с сенаторами президент России Владимир Путин поручил увеличить выплаты на детей 3-7 лет семьям, в которых подушевой доход не достигает прожиточного минимума.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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