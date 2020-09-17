Планируется возобновление программы возврата денег за туры по России

В октябре для россиян могут запустить второй этап программы возврата части средств за туры по стране.

Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах форума "Доступная Арктика".

"Мы рассчитываем, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее. В том числе это будет зависеть от того, как быстро мы вместе с нашими коллегами сможем внести изменения в действующие правила предоставления субсидии", — цитирует ТАСС слова Догузовой. Накануне Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для расширения программы стимулирования туров по России. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".