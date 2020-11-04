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Планируется введение запрета на ремонт с использованием старых автозапчастей без согласования

Новости. Общество
09:05, 05 Ноября 2020
фото: pixabay
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Министерство промышленности и торговли РФ подготовило изменения техрегламента ремонта и тюнинга автотранспорта – чиновники хотят запретить использование бывших в употреблении запчастей.

Об этом говорится в письме сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова главе Минпромторга Денису Мантурову. О содержании документа написала газета "Известия".

Согласовать в специальных лабораториях придется установку устройств для буксировки прицепов, колес увеличенного диаметра, компьютерного и мультимедийного оборудования, средств охранной сигнализации и защиты. После установки машину придется доставлять на внеочередной техосмотр на эвакуаторе. Поправки также запрещают повторно использовать при ремонте системы рулевого управления, глушителей, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

Что еще могут запретить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2020-11-05 10:50:17
Запретить, наказать, обобрать - три кита "эффективного менеджмента".
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