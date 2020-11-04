Планируется введение запрета на ремонт с использованием старых автозапчастей без согласования

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило изменения техрегламента ремонта и тюнинга автотранспорта – чиновники хотят запретить использование бывших в употреблении запчастей.

Об этом говорится в письме сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова главе Минпромторга Денису Мантурову. О содержании документа написала газета "Известия".

Согласовать в специальных лабораториях придется установку устройств для буксировки прицепов, колес увеличенного диаметра, компьютерного и мультимедийного оборудования, средств охранной сигнализации и защиты. После установки машину придется доставлять на внеочередной техосмотр на эвакуаторе. Поправки также запрещают повторно использовать при ремонте системы рулевого управления, глушителей, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

Что еще могут запретить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".