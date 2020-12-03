Планшеты для участников проведения переписи населения доставлены в Карелию

Переписчики будут заполнять электронные переписные листы, а использование планшетов позволит в 1,5-2 раза быстрее обрабатывать данные, заявляют в Карелиястате.

В ноябре в Карелиястат поступило 1549 единиц отечественных планшетных компьютеров "Аквариус". Завершены их приемка и тестирование. Каждый планшет проверен и прошел активацию программного обеспечения. Планшетные компьютеры весят меньше 700 граммов. Об этом сообщает Карелиястат.

В планшеты переписчиков будет загружена адресная база, всю полученную технику доставят в населенные пункты республики.

Планшеты работают на операционной системе "Аврора". Помимо российской операционной системы, планшеты оснащены отечественным программным обеспечением.

"Поступившая в регион цифровая техника имеет также ударопрочный корпус, в комплекте прилагаются чехол и стилус, а для стабильности работы он оснащён дополнительным внешним аккумулятором. Переписчики найдут в планшете карту местности, маршрут следования и электронные переписные листы для опроса жителей региона", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Предполагается, что информация будет храниться на планшете до конца дня, после чего в обезличенном виде будет выгружаться по защищённым каналам связи на сервер Росстата. После завершения переписи часть планшетов останется в Карелиястате, остальные после очистки данных будут переданы органам власти, медицинским и образовательным организациям, утверждают в Карелиястате.

Первая цифровая перепись населения пройдет в апреле 2021 года в России.

Ранее сообщалось, какую зарплату будут получать участники проведения переписи населения в Карелии.