Плату по нормативу за услуги ЖКХ теперь считают по новым правилам

С 1 марта изменилась методика расчета нормативов для оплаты содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению правительства РФ, основная цель изменений — приблизить нормативы к уровню фактического потребления, который фиксируют счетчики. Там, где нет приборов учета, при расчете норматива за основу будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах.

Этот метод будет применяться при расчете потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.