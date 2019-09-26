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Новости. Криминал
13:33, 26 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Племянник обокрал дядю, приехавшего отдыхать в Карелию

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Мужчина украл деньги с карты дяди во время пьянки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района с заявлением о краже обратился житель Ленинградской области. Мужчина сообщил, что проводил лето в Карелии, а когда вернулся домой, то пропажу денег на своей карте. Ущерб составил больше 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска становили, что компанию заявителю во время летнего отпуска составлял его племянник. Мужчины злоупотребляли алкоголем. В один из дней владелец банковской карты доверил ее своему родственнику, чтобы тот оплатил покупки в поселковом магазине. 

Разыскав племянника, полицейские узнали, что тот решил воспользоваться чужой картой не только для оплаты алкоголя, но и для того, чтобы поправить свое материальное положение. 

Ущерб 35-летний подозреваемый обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело. 

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Комментарии

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Саныч
2019-09-26 14:22:40
Вот и развивай теперь туризм)
однозначно
2019-09-26 14:19:21
У алкашей заявления не принимать. Или пусть оплачивают услуги полиции.
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