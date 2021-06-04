Пляж в Песках в Петрозаводске и берега других водоемов Карелии очистили от мусора

Сегодня, в День эколога на территории пляжа Пески в Петрозаводске прошла акция «Вода России».

Сотрудники Минприроды Карелии, Дирекции ООПТ, Карелприроды, Невско-Ладожского бассейного водного управления, природоохранной прокуратуры, Главного управления МЧС по Карелии, неравнодушные граждане, всего около 40 человек, пришли на субботник, чтобы убрать с пляжа древесный хлам и мусор.

Приветствуя участников акции, и.о. министра природных ресурсов Карелии Алексей Павлов поблагодарил собравшихся за участие в мероприятии и поздравил коллег с Днем эколога.

За час работы участники акции собрали более 15 больших мешков с мусором.

О вывозе мусора после акции позаботились заранее. Региональный оператор «Автоспецтранс» сразу вывез мешки с мусором.

Днем ранее, Калевальский район и Ильинское сельское поселение провели акцию у себя в районах.

С берега озера Куйто собрано 18 мешков с мусором, 33 человека провели мероприятие.

Сотрудники Ильинского сельского поселения вместе со школьниками, Советом ветеранов, депутатами и местным населением убрали часть берега Ладожского озера. Там собрали более 20 мешков.

Акция продолжается в других районах Карелии в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» и международной акции ООН «Чистые озера Евразии».