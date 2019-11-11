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Новости. Общество
14:43, 11 Ноября 2019
фото: администрация Петрозаводска

Площадь у мэрии Петрозаводска начали выкладывать натуральным камнем

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Началось мощение Советской площади в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Обустройство территории у памятника Отто Куусинену ведётся в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

ООО "ОнегоСтрой" приступило к укладке брусчатки и плит из натурального камня на Советской площади Петрозаводска.

Рабочие уже выставили бордюр, а сейчас составляют декоративный рисунок. Ранее они подняли и замостили брекчией площадку у основания памятника Отто Куусинену.

Каменные плиты демонтировали, выровняли и очистили, после чего уложили на место. На территории работ установлены тепляки.

На площади также будет устроена система отвода ливневых вод. Завершить работы подрядчик планирует до 20 ноября.

Реконструкцию Советской площади контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации.

Ранее сообщалось, что на мощение площади планируется потратить 18 млн рублей.

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Комментарии

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Изя
2019-11-11 15:26:54
Молодцы то какие !! Чиновникам и депутатам будет скоро удобно ходить на работу . С каким огромным энтузиа?змом и самоотдачей они будут после этого трудиться , в своём здании , на Ленина 2 , и чего то там делать . :)
zanoza
2019-11-11 15:26:10
Городу тротуары асфальтом заливают, а на себя любимых натурального камня не пожалели! Ну и как нормальные люди должны на это реагировать?
новый
2019-11-11 15:03:36
Вечно недовольные опять будут биться в истерике.
Гость
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