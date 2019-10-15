Площадь у мэрии Петрозаводска вымостят за 18 млн рублей

Советскую площадь в Петрозаводске вымостят натуральным камнем, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия началось обустройство территории у памятника Отто Куусинену.

Компания-подрядчик ООО "Онего-Строй" приступила к работам на Советской площади. В ближайшее время территорию вымостят натуральным камнем. Брусчатка и плиты составят на площади декоративный рисунок. Сейчас на объект завозят материалы для основания, проводятся планировочные работы.

Помимо этого, подрядчик снимает брекчию с площадки у основания памятника Отто Куусинену. Каменные плиты очистят, выровняют и уложат на место. Также на территории будет устроена система отвода ливневых вод.



администрация Петрозаводска

Ранее начальник благоустройства и экологии Анна Дудырина сообщала, что ориентировочная стоимость работ по мощению Советской площади составит около 18 миллионов рублей.