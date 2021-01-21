Площадка для выгула и дрессировки собак появилась в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводчане могут выгуливать собак на оборудованной площадке в Приозёрном парке, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Площадка для выгула собак оборудована в Приозёрном парке Петрозаводска, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

"Конструкции на ней расставлены таким образом, что составляют для питомцев игровую полосу препятствий и подойдут, в том числе, для проведения соревнований", - заявляют в администрации.

В парке установлены урны и скамейки, а также обустроена беседка и смонтированы ёмкости для уборки продуктов жизнедеятельности собак.

С 1 января россиянам запретили брать с собой на пляж животных.