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Площадку на набережной Онежского озера в Петрозаводске вымостили цветным камнем (ФОТО)

Новости. Общество
10:08, 20 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Новый узор площадки вызвал споры в социальных сетях.

На городской набережной Онежского озера завершены работы по благоустройству площадки, расположенной в створе проспекта Ленина. Она была вымощена разноцветным натуральным камнем, и необычный для набережной узор уже вызвал споры в социальных сетях. Кто-то увидел в узоре льдинки Онежского озера, а кто-то счел площадку "лоскутной заплатой" на променаде, которая выглядит чужеродно на фоне уложенной ранее брусчатки из малинового кварцита.


Мнения горожан о новом узоре площадки разошлись. Фото: Валерий Поташов


Часть набережной, вымощенная брусчаткой из малинового кварцита. Фото: Валерий Поташов

Сам автор проекта – архитектор Александр Савельев – остался доволен выполненной работой.

"Объект, хоть и небольшой, но в знаковом месте. И очень приятно видеть достойное качество работы. Респект ТК "Карелия-Гранит"!", – написал архитектор на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте".  

Напомним, Александр Савельев также является автором эскизного проекта мемориального комплекса "Город воинской славы" в Петрозаводске. Комплекс был возведен в нынешнем году на месте памятного знака "Дерево Дружбы", против сноса которого выступил Союз архитекторов Карелии.   

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Комментарии

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zanoza
2020-10-20 12:58:17
Красота неописуемая :) Теперь перед гостями города не стыдно будет, будем им уникальную площадку из узорных плит показывать. А то ведь раньше как было, идут туристы по набережной с гидом, который рассказывает им про "шторма" в Онежском озере, которые постоянно подмывают набережную, потому мол она так теперь выглядит неприглядно (сама была свидетелем такой экскурсии :) )
David
2020-10-20 12:35:24
" часть вымощена"? Не вымощена а навалена! Когда-то Первомайский проспект украшала эта брусчатка профессионально уложенная немецкими военнопленными, но пришли "ново-кирские" и все изгадили.
Толя
2020-10-20 12:28:27
Главное деньги "израсходовали", откаты поделили, а гражданам не до этого, выживают....
кир
2020-10-20 11:28:23
Беда в том, что подземные воды не отвели грамотно и со вкусом. Уложенные плиты будут размываться и выпипираться ею. :)
Sim22
2020-10-20 10:29:45
Как по этой брусчатке малинового цвета дамочки на шпильках ходить будут? Предлагаю архитектору Александру Савельеву для начала запустить на эту "порнографию" свою супругу!
однозначно
2020-10-20 10:21:26
Либерашки, истерить ! Выполняйте.
Off
2020-10-20 13:15:21
однозначно, щас..приедет Вольфыч из Москвы и начнет раздавать деньги . Не пропусти. ))
paramparam
2020-10-20 10:34:02
интересно, Захарчук как относится к этому обезьяннику в комментариях?
Leopol'd
2020-10-20 12:53:24
paramparam, посмотрите внимательно на слог и словарный запас этих троллей. Очень схож. Скорее всего это журналист редакции и троллит. Слишком благосклонен админ к их бреду и оскорблениям.
Ну что же, тоже метод "взбодрить" форум.
Off
2020-10-20 12:40:23
paramparam, вижу ,что она тенденциозно подходит к цензуре . Тролли в колготках кироднозначнокританы круглосуточно оскорбляют всех ..а им пофиг . .... Таков ресурс.. ))))
кир
2020-10-20 11:12:07
paramparam, с тебя начинать надо, бездельник. Абы что тиснуть враждебное в наш любимый ресурс. :)
nae
2020-10-20 11:03:47
paramparam, видимо положительно, раз позволяет процветать ему. Не удивлюсь, если еще и дровишек подкидывает.
paramparam
2020-10-20 12:14:28
nae, отрадно, что отозвались, кто в виду имелся, сами знают про себя всё.
протестанутый
2020-10-20 11:36:17
nae, ваша задача читать и вникать. Зарубите себе это на носу и больше не нойте. Черти лучше схемы ДТП, диванный эксперт.
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