Площадку на набережной Онежского озера в Петрозаводске вымостили цветным камнем (ФОТО)

Новый узор площадки вызвал споры в социальных сетях.

На городской набережной Онежского озера завершены работы по благоустройству площадки, расположенной в створе проспекта Ленина. Она была вымощена разноцветным натуральным камнем, и необычный для набережной узор уже вызвал споры в социальных сетях. Кто-то увидел в узоре льдинки Онежского озера, а кто-то счел площадку "лоскутной заплатой" на променаде, которая выглядит чужеродно на фоне уложенной ранее брусчатки из малинового кварцита.



Мнения горожан о новом узоре площадки разошлись. Фото: Валерий Поташов



Часть набережной, вымощенная брусчаткой из малинового кварцита. Фото: Валерий Поташов

Сам автор проекта – архитектор Александр Савельев – остался доволен выполненной работой.

"Объект, хоть и небольшой, но в знаковом месте. И очень приятно видеть достойное качество работы. Респект ТК "Карелия-Гранит"!", – написал архитектор на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте".

Напомним, Александр Савельев также является автором эскизного проекта мемориального комплекса "Город воинской славы" в Петрозаводске. Комплекс был возведен в нынешнем году на месте памятного знака "Дерево Дружбы", против сноса которого выступил Союз архитекторов Карелии.