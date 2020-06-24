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Пневмония унесла еще одну жизнь в Карелии

Новости. Общество
09:00, 25 Июня 2020
фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин
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За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в оперштабе.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 7 человек.

Зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 71-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 714 пациентов, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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