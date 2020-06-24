Пневмония унесла еще одну жизнь в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в оперштабе.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 7 человек.

Зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 71-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 714 пациентов, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.