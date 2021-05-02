Пневмония унесла еще одну жизнь в Карелии

Еще один летальный исход от внебольничной пневмонии зарегистрирован за минувшие сутки в Карелии.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Скончался мужчина 1941 года рождения с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, говорится в сообщении штаба.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 6 человек.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5893 пациента, 137 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).