Пневмония забрала жизнь еще одного жителя Карелии

В больницы за сутки попали 6 человек, больных пневмонией, сообщил оперативный штаб.

Скончался 58-летний мужчина с тяжелой сопутствующей соматической патологией. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, говорится в сообщении штаба.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 6 человек.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 6005 пациента, 141 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).