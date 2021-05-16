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Пневмония забрала жизнь еще одного жителя Карелии

Новости. Общество
09:36, 17 Мая 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В больницы за сутки попали 6 человек, больных пневмонией, сообщил оперативный штаб.

Скончался 58-летний мужчина с тяжелой сопутствующей соматической патологией. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, говорится в сообщении штаба.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 6 человек.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 6005 пациента, 141 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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