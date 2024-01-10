Пневмониями в Карелии чаще всего болеют петрозаводчане

В районах республики регистрируют единичные случаи этого заболевания, в Петрозаводске их сразу 27.

Как в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, в Карелии медики регистрируют «микс из инфекций»: грипп, ковид, микоплазменную пневмонию, ОРВИ, внебольничные пневмонии, а также тридемию, тройную эпидемию, состоящую из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса.



В Петрозаводске, по сравнению с районами республики, фиксируется самый высокий показатель — 27 случаев пневмоний. В других муниципалитетах регистрируют единичные случаи.



Министр напомнил, что каждому человеку важно продолжать соблюдать меры предосторожности: это гигиена рук, использование кожных антисептиков, дезинфекция гаджетов, проветривание помещений и исключение контактов с заболевшими людьми.



«Сейчас медики работают в напряженном режиме. Минздрав Карелии увеличил количество бригад врачей, особенно, педиатров. Коек в стационарах достаточно, но в случае необходимости мы оперативно развернем дополнительные места», — заявил министр.