По дороге из Петрозаводска в Петербург разведут мост

Движение по федеральной трассе "Кола" в понедельник, 21 сентября будет перекрыто в Ленинградской области на 45 минут.

Как сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад", на трассе Р-21 "Кола" 21 сентября 2020 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке баржебуксирного состава с максимальным высотным габаритом 27 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.