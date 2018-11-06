Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:20, 06 Ноября 2018
фото: Валерий Поташов

По иску к журналисту на 5 миллионов рублей назначена лингвистическая экспертиза

По теме

Ученые изучили, как секс влияет на трудовую деятельность
06.11.18 23:30
Россияне рассказали, на что бы потратили сто тысяч долларов
06.11.18 22:00
ВИДЕО: Упорный медвежонок взбирается по заснеженному склону
06.11.18 21:30
Все новости
Загрузка...

На экспертизу направлены фрагменты журналистского расследования о разработке песчаного карьера вблизи скотомогильника сибирской язвы в Петрозаводске.

В городском суде Петрозаводска 5 ноября состоялось очередное заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя Виталия Шанина к журналисту Алексею Алексееву, более известному по псевдониму Владимиров. Напомним, поводом для претензий бизнесмена к журналисту послужили две его публикации в сетевом издании "Черника" о деятельности ООО "Девелопмент групп", в которых фигурировало имя истца как представителя компании. С этой фирмой был связан скандал, вызванный разработкой Сулажгорского песчаного карьера вблизи скотомогильника сибирской язвы.  

Как считает Шанин, изложенные в статьях сведения не соответствуют действительности. В своем иске бизнесмен потребовал не только их опровергнуть и удалить материалы журналистского расследования, но и взыскать с Алексея Алексеева ни много, ни мало пять миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Сторона ответчика полностью отвергла претензии истца.

Заседание 5 ноября оказалось коротким. Суд исследовал материалы дела и рассмотрел ходатайство стороны истца о назначении лингвистической экспертизы нескольких фрагментов статей Алексеева, указанных в иске. Ответчик выступил с возражением против проведения экспертизы, пояснив, в частности, что в этих фрагментах приведены оценочные суждения, выражающие мнение автора публикаций, а не его утверждения о фактах. В итоге судья Наталья Балицкая удовлетворила это ходатайство, и новое заседание по иску теперь будет назначено после того, как суд получит экспертное заключение.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

Ученые изучили, как секс влияет на трудовую деятельность
06.11.18 23:30
Россияне рассказали, на что бы потратили сто тысяч долларов
06.11.18 22:00
ВИДЕО: Упорный медвежонок взбирается по заснеженному склону
06.11.18 21:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.11.2018, 18:50
ВИДЕО, ФОТО: В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв
04.11.2018, 20:51
Младенец погиб в ДТП в Карелии
04.11.2018, 10:00
ВИДЕО: Появились новые кадры взрыва в поселке Карелии
03.11.2018, 19:50
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в Шуе
05.11.2018, 11:37
В Петрозаводске из-за угрозы обрушения крыши закрывают новый детский сад
01.11.2018, 23:30
Названы болезни, которые можно вылечить регулярным сексом

Аналитика

06.11.2018 11:37
Капитал
Китай и "новости из будущего" 2
Власти в Карелии меняются, а их эффективность - нет.
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
"Это административный и судебный произвол" 14
01.11.2018 15:26
Финляндия отказала в визе независимому эксперту ООН из Карелии 7
01.11.2018 10:28
Перспективы разработки шунгитовых пород в Карелии 1
30.10.2018 09:11
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 2
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

"Ночь искусств" в Петрозаводске 2018
06.11.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»