По иску к журналисту на 5 миллионов рублей назначена лингвистическая экспертиза

На экспертизу направлены фрагменты журналистского расследования о разработке песчаного карьера вблизи скотомогильника сибирской язвы в Петрозаводске.

В городском суде Петрозаводска 5 ноября состоялось очередное заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя Виталия Шанина к журналисту Алексею Алексееву, более известному по псевдониму Владимиров. Напомним, поводом для претензий бизнесмена к журналисту послужили две его публикации в сетевом издании "Черника" о деятельности ООО "Девелопмент групп", в которых фигурировало имя истца как представителя компании. С этой фирмой был связан скандал, вызванный разработкой Сулажгорского песчаного карьера вблизи скотомогильника сибирской язвы.

Как считает Шанин, изложенные в статьях сведения не соответствуют действительности. В своем иске бизнесмен потребовал не только их опровергнуть и удалить материалы журналистского расследования, но и взыскать с Алексея Алексеева ни много, ни мало пять миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Сторона ответчика полностью отвергла претензии истца.

Заседание 5 ноября оказалось коротким. Суд исследовал материалы дела и рассмотрел ходатайство стороны истца о назначении лингвистической экспертизы нескольких фрагментов статей Алексеева, указанных в иске. Ответчик выступил с возражением против проведения экспертизы, пояснив, в частности, что в этих фрагментах приведены оценочные суждения, выражающие мнение автора публикаций, а не его утверждения о фактах. В итоге судья Наталья Балицкая удовлетворила это ходатайство, и новое заседание по иску теперь будет назначено после того, как суд получит экспертное заключение.