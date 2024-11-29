«По Карелии с иностранцами»: школьники встретились со студентами из других стран

Школа №8 в Кондопоге открыла двери для иностранных гостей.

23 ноября в школе № 8 в Кондопоге прошла встреча в рамках проекта «По Карелии с иностранцами», сообщили в администрации Кондопожского района. Студенты ПетрГУ Сабир Имад-Эддин и из Марокко и Мадхуку Звифумисо Лаура из Зимбабве рассказали старшеклассникам о своих странах, традициях и культуре. Школьники с большим интересом слушали и задавали вопросы, практикуя свои языковые навыки.

«Цель проекта — помочь школьникам преодолеть языковой барьер и мотивировать их на изучение английского языка», — подчеркнули в администрации.