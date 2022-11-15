По поиску работы и подработки среди соискателей Карелия занимает 5 место в стране

Жители Карелии ищут работу активней москвичей и петербуржцев.

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда Карелии в ноябре.



Жители республики продолжают активно вести себя на рынке труда: за последний месяц местные соискатели стали на 4,2% чаще искать работу и подработку.



При этом, по сравнению с прошлым годом спрос на работу среди трудящихся Карелии тоже вырос: +11,1% год к году. В свою очередь местные работодатели сократили число вакансий за месяц на 2,5%, а по сравнению с осенью 2021 года сокращение числа предложений еще более выраженное -19,5%.



По динамике спроса на новую работу и подработку среди соискателей Карелии сейчас занимает пятое место в стране. В лидерах – Камчатский край (+12% новых резюме за месяц), Магаданская область (+9,6%), Ненецкий АО (+8,8%), Мурманская область (+4,3%), Карелия (+4,2%), Якутия (+3,9%), Архангельская область (+3,9%).



Наиболее активно сейчас ищут работу жители Карелии, имеющие опыт в сфере «Страхование» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Кроме того, часто выходят на рынок начинающие специалисты и студенты, продавцы, врачи, юристы, а также маркетологи, пиарщики, бухгалтеры и IT-специалисты.



«Работодатели из ряда сфер продолжают активный поиск и набор персонала. Так, сильнее всего местные работодатели нуждаются в новых страховщиках, менеджерах по закупкам, банковских работниках. Есть спрос на врачей, строителей и производственников», - сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.



Добавим, что в целом по России количество вакансий за месяц сократилось на 1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 12%.