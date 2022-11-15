Реклама
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15

По поиску работы и подработки среди соискателей Карелия занимает 5 место в стране

Новости. Общество
08:51, 24 Ноября 2022
фото: © deviantart

Новости партнеров

Жители Карелии ищут работу активней москвичей и петербуржцев.

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда Карелии в ноябре.

Жители республики продолжают активно вести себя на рынке труда: за последний месяц местные соискатели стали на 4,2% чаще искать работу и подработку.

При этом, по сравнению с прошлым годом спрос на работу среди трудящихся Карелии тоже вырос: +11,1% год к году. В свою очередь местные работодатели сократили число вакансий за месяц на 2,5%, а по сравнению с осенью 2021 года сокращение числа предложений еще более выраженное -19,5%.

По динамике спроса на новую работу и подработку среди соискателей Карелии сейчас занимает пятое место в стране. В лидерах – Камчатский край (+12% новых резюме за месяц), Магаданская область (+9,6%), Ненецкий АО (+8,8%), Мурманская область (+4,3%), Карелия (+4,2%), Якутия (+3,9%), Архангельская область (+3,9%).

Наиболее активно сейчас ищут работу жители Карелии, имеющие опыт в сфере «Страхование» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Кроме того, часто выходят на рынок начинающие специалисты и студенты, продавцы, врачи, юристы, а также маркетологи, пиарщики, бухгалтеры и IT-специалисты.

«Работодатели из ряда сфер продолжают активный поиск и набор персонала. Так, сильнее всего местные работодатели нуждаются в новых страховщиках, менеджерах по закупкам, банковских работниках. Есть спрос на врачей, строителей и производственников», - сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Добавим, что в целом по России количество вакансий за месяц сократилось на 1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 12%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.11.2022, 16:12
Осенний призыв 2022: бегство от повесток и амнезия родителей
21.11.2022, 16:32
Военком Петрозаводска о призыве: «Родители почему-то сразу резко забывают, где находятся их сыновья»
19.11.2022, 18:40
В Минсельхоз Карелии нагрянул спецназ «Гром»
17.11.2022, 16:39
Подозреваемым в убийстве сотрудника МЧС Карелии оказался рецидивист
23.11.2022, 15:57
Гость из Финляндии на Tesla «творил дичь» в центре Петрозаводска
18.11.2022, 07:25
Подозреваемый в убийстве спасателя в Карелии уехал на его машине

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.