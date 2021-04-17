По улицам Петрозаводска сегодня проедут мобильные пункты приема вторсырья

В разных районах Петрозаводска планируется 23 остановки мобильных пунктов приема у населения вторсырья, сообщили в мэрии.

Сегодня, 18 апреля, «Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут на свой обычный маршрут по карельской столице. В третье воскресенье месяца волонтёры традиционно примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города.



Полный список того, что можно сдать на переработку, а также расписание движения и остановок мобильных пунктов опубликованы в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников.



Волонтеры напоминают, что из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, они напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города. Около 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных.