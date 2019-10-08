По вине пьяных водителей в Карелии погибли восемь человек

С начала года в республике произошло 61 ДТП с участием пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Из-за пьяных водителе 66 человек получили ранения, 8 погибли.

За 9 месяцев текущего года автоинспекторами пресечено 1197 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. В отношении 203 водителей возбуждены дела за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

За повторное управление ТС в состоянии опьянения оформлены материалы в отношении 181 водителя.

Рядом с нетрезвым водителем в момент ДТП находились пассажиры, которые не только не остановили злостного нарушителя, но и доверили ему свою жизнь.