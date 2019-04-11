"Победа" намерена взыскать расходы с аэропорта "Петрозаводск"

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Авиакомпания "Победа" намерена взыскать с аэропорта Петрозаводска расходы за уход на второй круг самолета из Москвы из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.
Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
"Девятого апреля при посадке в аэропорту Петрозаводска командир (самолета, следовавшего из Москвы в Петрозаводск) принял решение об уходе на второй круг из-за собаки на полосе. Собакам не место на аэродроме, это создает угрозу безопасности для наших клиентов. Намерены взыскать с аэропорта расходы за уход на второй круг", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что задержки обратного вылета не было, рейс был выполнен по расписанию.
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