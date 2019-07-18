"Победа" открыла стойки регистрации для безбагажных пассажиров

Как сообщил представитель авиакомпании, это позволило увеличить скорость регистрации пассажиров на 20%.

Лоукостер "Победа" открыл отдельные стойки регистрации для пассажиров, которые летят без багажа. Об этом журналистам ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании. Это позволило увеличить скорость регистрации пассажиров на 20%.

"Победа" организовала во Внуково специальную отдельную зону для регистрации клиентов без багажа, увеличив пропускную способность регистрации на 20%. Более 70% клиентов не пользуется услугой провоза багажа, для них достаточно нормы бесплатной ручной клади", - сообщили в компании, уточнив, что эти стойки были открыты в начале июля.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк авиакомпании состоит из 30 Boeing 737 NG. За 2018 год компания перевезла 7,1 млн пассажиров, в 2019 г. - не менее 10 млн пассажиров.