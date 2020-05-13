"Победа" с 1 июня возобновит полеты внутри страны

Продажа билетов стартует 14 мая.

Лоукостер "Победа" в связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.

На официальном сайте pobeda.aero уже завтра начнётся продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по цене от 499 до 2999 рублей.

В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам.