Пиарщики правительства Карелии наградят победителей конкурса праздничных поздравлений

Официальная группа правительства Карелии Вконтакте объявила победителей конкурса на самое оригинальное поздравление с Международным женским днем.

Участникам предлагалось прислать рассказы о реальных историях, как они устроили кому-то сюрприз или сами получили необычное поздравление.

"Благодарим всех участников: истории прислали действительно трогательные, хорошие, и выбрать лучшие было нелегко", - сообщили организаторы.

Победителей определили с помощью генератора случайных чисел.

Ими стали Екатерина Михайлова, которая каждый год посылает маме подарки по почте, и Тамара Агафонова с историей о тюльпанах, подаренных на лыжной прогулке.

Они получат подарки.