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Пиарщики правительства Карелии наградят победителей конкурса праздничных поздравлений

Новости. Общество
07:15, 09 Марта 2021
фото: Официальная группа правительства Карелии Вконтакте
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Официальная группа правительства Карелии Вконтакте объявила победителей конкурса на самое оригинальное поздравление с Международным женским днем.

Участникам предлагалось прислать рассказы о реальных историях, как они устроили кому-то сюрприз или сами получили необычное поздравление. 

"Благодарим всех участников: истории прислали действительно трогательные, хорошие, и выбрать лучшие было нелегко", - сообщили организаторы.

Победителей определили с помощью генератора случайных чисел.

Ими стали Екатерина Михайлова, которая каждый год посылает маме подарки по почте, и Тамара Агафонова с историей о тюльпанах, подаренных на лыжной прогулке.

Они получат подарки.

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Комментарии

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Ульяна
2021-03-09 10:09:56
Смешно,чего только не "придумают"?!?
наташка
2021-03-09 09:30:04
Я как всегда вне конкурса, потому что самая умная
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