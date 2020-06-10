890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ирина Мирошник: "Жители всех районов города достойны хороших, качественных и безопасных дорог" (ФОТО) 5
10.06.2020 12:08
Фитнес-инструктора обвиняют в сексуальном насилии над женщиной в Петрозаводске
Сегодня 06:40
Скрипин попытался продать долю в фирме, которая восстанавливает памятник истории Петрозаводска 5
10.06.2020 13:16
В Петрозаводске общественный транспорт изменит маршруты из-за ремонта моста 4
10.06.2020 15:19
Генплан Петрозаводска отправили на доработку 6
10.06.2020 16:17
Курсанта из Карелии наградили на Красной площади в Москве 5
10.06.2020 16:27

Победивший на всероссийском конкурсе курсант из Карелии прочел стихи майора в отставке ГИБДД республики

Новости. Общество
08:53, 11 Июня 2020
фото: Президентское кадетское училище
Загрузка...

Стихотворение ветерана службы Госавтоинспекции Карелии Павла Сысоева "Мальчик" о блокадном Ленинграде в исполнении курсанта Петрозаводского президентского кадетского училища Андрея Захарова прозвучало в Москве на Красной площади, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Майор полиции в отставке Павел Сысоев все годы на службе отдал работе в Госавтоинспекции, он неоднократно побеждал в литературных конкурсах МВД "Доброе слово", печатался в "Милицейском альманахе" и "Литературном альманахе".

В 2008 году вышла его первая книга "Узоры Севера", которую он посвятил жене. Далее был издан второй сборник "Слезы Калевалы", в который вошли произведения о Великой Отечественной войне. Третья книга автора "Годовое кольцо" поведала о путешествиях по родной Карелии. Но творчество не ограничивается книгами. Павел пишет песни и прекрасно играет на гитаре.

Госавтоинспекция Карелии поздравляет всю команду - автора стихов, педагога и чтеца - с победой, и желает дальнейших успехов в покорении творческого Олимпа!

Напомним, курсант Петрозаводского президентского кадетского училища Андрей Захаров, победил во Всероссийском конкурсе чтецов "История победы в стихах" и получил награду Российского исторического общества на главной площади страны.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали
04.06.2020, 11:05
Карелию вводят в режим жесткой экономии

Аналитика

10.06.2020 11:25
Капитал
"Люди вынуждены экономить" 5
Ресторатор из Петрозаводска Роман Ли рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе, и что ждет карельский общепит.
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 4
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 7
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»