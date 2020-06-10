Победивший на всероссийском конкурсе курсант из Карелии прочел стихи майора в отставке ГИБДД республики

Стихотворение ветерана службы Госавтоинспекции Карелии Павла Сысоева "Мальчик" о блокадном Ленинграде в исполнении курсанта Петрозаводского президентского кадетского училища Андрея Захарова прозвучало в Москве на Красной площади, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Майор полиции в отставке Павел Сысоев все годы на службе отдал работе в Госавтоинспекции, он неоднократно побеждал в литературных конкурсах МВД "Доброе слово", печатался в "Милицейском альманахе" и "Литературном альманахе".

В 2008 году вышла его первая книга "Узоры Севера", которую он посвятил жене. Далее был издан второй сборник "Слезы Калевалы", в который вошли произведения о Великой Отечественной войне. Третья книга автора "Годовое кольцо" поведала о путешествиях по родной Карелии. Но творчество не ограничивается книгами. Павел пишет песни и прекрасно играет на гитаре.

Госавтоинспекция Карелии поздравляет всю команду - автора стихов, педагога и чтеца - с победой, и желает дальнейших успехов в покорении творческого Олимпа!

Напомним, курсант Петрозаводского президентского кадетского училища Андрей Захаров, победил во Всероссийском конкурсе чтецов "История победы в стихах" и получил награду Российского исторического общества на главной площади страны.