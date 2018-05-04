Почему банки предпочитают неофициальные черные списки клиентов официальным

Банки отказываются от составления официальных черных списков клиентов, чтобы избежать процесса реабилитации недобросовестных пользователей.

После запуска механизма двухуровневой реабилитации клиенты начали активно обращаться в банки с запросами на исключение из черного списка. Согласно разработанной ЦБ программе, на первом этапе банк самостоятельно решает, устранена ли причина, по которой ранее клиенту было отказано в операции.

Второй уровень затрагивает те случаи, когда банк отказывается пересмотреть свое решение по клиенту-отказнику. Тогда клиент может обратиться в Банк России, его заявление будет рассматривать специальная комиссия регулятора и Росфинмониторинга.

Чтобы избежать эту процедуру, банки стали отказывать клиентам, не оформляя официально их включение в черный список через Росфинмониторинг.

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