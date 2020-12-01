Почему должны снизиться тарифы на вывоз мусора, объяснили в правительстве

Раздельный сбор мусора и другие элементы "мусорной реформы" должны привести к снижению тарифов на вывоз мусора для населения, считают в правительстве России.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам встречи с главой ППК "РЭО" Денисом Буцаевым.

"Граждане не должны столкнуться с повышением тарифов. Наоборот, при грамотном применении инструментов раздельного сбора мусора, инструментов расширенной ответственности производителей и импортеров, тарифы для населения должны снижаться", - сказала Абрамченко. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".