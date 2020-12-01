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Почему должны снизиться тарифы на вывоз мусора, объяснили в правительстве

Новости. Общество
08:47, 02 Декабря 2020
фото: сайт администрации Петрозаводска
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Раздельный сбор мусора и другие элементы "мусорной реформы" должны привести к снижению тарифов на вывоз мусора для населения, считают в правительстве России.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам встречи с главой ППК "РЭО" Денисом Буцаевым.

"Граждане не должны столкнуться с повышением тарифов. Наоборот, при грамотном применении инструментов раздельного сбора мусора, инструментов расширенной ответственности производителей и импортеров, тарифы для населения должны снижаться", - сказала Абрамченко.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-12-02 09:47:56
Ну-ну! Газ уже снизил тарифы на отопление в Карелии. А там прямее экономика.
кир
2020-12-02 10:38:15
Leopol'd, ленивец опять не работает. Когда управа на вас найдется?
Горожанин
2020-12-02 09:12:54
Не может такого быть в принципе. Раздельный сбор и переработка требуют бОльших затрат
кир
2020-12-02 10:36:45
Горожанин, точно так.
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