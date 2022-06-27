Почему горячая вода появилась не во всех районах Петрозаводска?

Сети АО «ПКС-Тепловые сети» находятся в полной готовности.

По информации ПАО «ТГК-1», с 3.00 в четверг, 7 июля, остановлено горячее водоснабжение жителей районов Железнодорожный, Привокзальный, Перевалка, Радиозавод, Древлянка-4, Древлянка-5 и Древлянка-8.

С 4.00 ограничили параметры горячего водоснабжения в районах Зарека, Голиковка, Кукковка.

Подаваемая вода не соответствует параметрам гидравлики — давление ниже нормы. Как только гидравлический режим ТЭЦ будет восстановлен, в городе возобновят подключение горячей воды.