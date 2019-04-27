Почему Карелия теряет финский язык?

Республиканские власти не знают о том, какое количество жителей Карелии владеет финским языком, как, впрочем, карельским и вепсским.

Карелия теряет финский язык, который занимал когда-то положение второго государственного языка республики.

Финский язык на протяжении десятилетий занимал в Карелии положение второго государственного языка республики и для многих ее жителей был родным. Однако начавшаяся в 1990 году массовая репатриация российских финнов в Финляндию привела к тому, что финского населения в бывшей Карело-Финской ССР почти не осталось. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в республике проживало всего 8 577 финнов, но после этого в Финляндию уехало еще немало финских семей, и какова сегодня численность финского населения Карелии, не знает никто.

Нет у республиканских властей никакой ясности и о том, какое количество жителей Карелии владеет финским языком, как, впрочем, карельским и вепсским. Для того, чтобы получить представление об этом, нынешней весной в республике начнется социологическое исследование языковой ситуации у коренных прибалтийско-финских народов, и, возможно, его результаты дадут карельским чиновникам сведения о том, сколько финнов еще проживает в соседнем с Финляндией регионе, и какая их доля говорит на родном языке.

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