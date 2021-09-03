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Почему Карелию внесли в «черный список» по качеству воды?

Новости. Общество
15:37, 05 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Медвежьегорск. История, люди, природа»

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Роспотребнадзор назвал Карелию в числе трех регионов России с некачественной питьевой водой

Недавно Роспотребнадзор РФ представил доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 году». Карелия попала в число трех регионов России с самой грязной питьевой водой. Так, в Дагестане 96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, в Карелии этот показатель составляет 83,01%, а в Чечне — 82,9%. Такие результаты в нашей республике вряд ли кого удивят. В 15 районах Карелии до сих пор вода подается населению водопроводами, где отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений.

Когда Роспотребнадзор вносил Карелию в черный список по качеству воды, основной причиной несоответствия ведомство назвало отсутствие зон санитарной охраны. По результатам прошлого года в республике не отвечают санитарным правилам и нормам из-за отсутствия зон санитарной охраны 82,2% поверхностных и 83,8% подземных источников. Но проблемы в Карелии есть и с самими 144 водопроводами, доставляющими питьевую воду населению: 81 не соответствует требованиям СанПиНов. Так, на 64-х из них отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений. А 35 водопроводов работают без обеззараживающих установок.

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Комментарии

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Изя
2021-09-05 16:59:22
100 летие классно спраздновали , так ничего путнего и не построили , всё про...ли :)
Гость
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