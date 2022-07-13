«Почему мы должны бояться выходить на улицу?»: жители Карелии шокированы преступлениями рецидивистов

Жители Карелии призывают силовые органы усилить контроль за бывшими заключенными, которые после освобождения могут возвращаться на путь криминала.

В соцсети жители Карелии обращаются к силовиками с требованием ужесточить надзор за бывшими обитателями мест лишения свободы. Люди считают, что зачастую бывшие преступники после возвращения из российских зон склонны вновь творить насилие. В качестве аргумента горожане приводят данные местных криминальных сводок, где рецидивисты фигурируют в качестве подозреваемых в совершении жестоких преступлений.

«Когда же это кончится? Сначала в Птз такое громкое ЧП на Кукковке. Теперь новость, что в Сегеже недавно освободившийся из мест лишения свободы предложил даме помочь донести сумку и изнасиловал, угрожая убийством! Где контроль за сидельцами? Почему мы должны бояться выходить на улицу и вообще должны теперь оглядываться?», — гласит текст поста в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Автор сообщения упоминает жестокое убийство Дианы Ф., которое произошло в июле в Петрозаводске. В совершении преступления подозревают соседа молодой девушки. По имеющимся данным, мужчина «30 лет по тюрьмам слонялся, в марте вернулся».

Второе преступление, упоминаемое в посте, произошло в Сегежском районе: там ранее судимый мужчина предложил женщине поднять сумки, проник в ее квартиру, где совершил изнасилование, угрожая убийством. Насильник пригрозил своей жертве убийством в случае ее обращения в правоохранительные органы. Известно, что мужчина освободился из мест лишения свободы весной прошлого года.