Рецидивист, отсидевший за смерть двух человек в Карелии, на свободе убил еще двоих

Суд в Сегеже вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве двух приятелей, с которыми он поссорился во время застолья.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в июле 2021 года у обвиняемого возник конфликт с двумя мужчинами, с которыми он распивал спиртные напитки. Подсудимый схватил нож и убил обоих.

После этого, по данным следствия, он снял золотую цепочку с шеи одного из погибших, затем зашел в комнату коммунальной квартиры, где тот жил, и украл мобильный телефон.



Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с него должна быть взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу матери одного из погибших.

Ранее обвиняемый уже был судим за убийство и жесткое избиение, закончившееся смертью человека.