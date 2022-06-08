Почему никто не ответил за долгие поиски «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова

Система не нашла виновных среди силовиков, которые несколько месяцев не могли вычислить «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова, совершившего в столице Карелии серию преступлений.

В Петрозаводске третьего июня городской суд вынес оправдательный приговор трем карельским сотрудникам МВД, которые летом 2018 года занимались поисками Антона Ипатова, жестоко избившего человека. Ранее судимый Ипатов в течение нескольких месяцев находился на свободе, пока сотрудники МВД занимались разнообразными проверками. В конце концов, он напал с ножом на свою несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух молодых девушек.

Последняя жертва «петрозаводского маньяка» погибла в нескольких сотнях метров от главного здания карельской полиции — преступник убил девушку в Ямке, в центре города.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».