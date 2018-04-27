Почему россияне выбирают китайские автомобили

Чего больше в бюджетных азиатских машинах – плюсов или минусов?

Китайские автомобили все увереннее чувствуют себя на российском рынке. Ведь буквально за десятилетие производители из Поднебесной совершили огромный шаг вперед: учли ошибки, поменяли приоритеты, подстроились под российские реалии.

- У меня было целых три представителя марки Great Wall, - рассказывает автовладелец Сергей. - В сравнении с российскими машинами, даже не думая, выбрал "китайца" еще одиннадцать лет назад, так как очень понравились дизайн и цена. На тот момент машина стоила 600 тысяч рублей. В свое время, на Great Wall Hover Н2 только после 120 тысяч пробега я поменял расходники - сайлентблоки верхние, шаровые верхние. Пружины у машины стойкие, вообще их не менял. Проехал на первом "китайце" 230 тысяч километров. Потом продал H2, купил H3, которого эксплуатировал по полной, но аккуратно, и тоже вполне им был доволен. С тех пор я верен этой марке, потому что знаю о ней все. Сейчас очень ценю свой Great Wall Hover H5. Плюсов у автомобиля очень много, но основные - клиренс, рамник, проходимость. На дороге автомобиль ведет себя хорошо. Машина предназначена как для экстрима, так и для семейного отдыха. Соберусь менять - буду брать такой же, но моложе.

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