Почему секс помогает подняться по карьерной лестнице

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Американские ученые выяснили, что регулярный секс помогает подняться по карьерной лестнице. Он напрямую связан с уровнем работоспособности.
Исследования проводили специалисты американского университета Орегон. В эксперименте участвовали 150 работников, они все были семейными. В течение дня шли наблюдения за качеством их работы.
Выявилась закономерность: регулярные занятия сексом делают человека более продуктивным в работе. К тому же в течение дня люди чувствуют себя счастливыми, пишет ToDay News Ufa.
После секса поднимается уровень эндорфинов и люди приходят на работу довольными и счастливыми. Таким образом регулярный секс является еще и важным сексуальным преимуществом.
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