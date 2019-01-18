Почему секс помогает подняться по карьерной лестнице

Американские ученые выяснили, что регулярный секс помогает подняться по карьерной лестнице. Он напрямую связан с уровнем работоспособности.

Исследования проводили специалисты американского университета Орегон. В эксперименте участвовали 150 работников, они все были семейными. В течение дня шли наблюдения за качеством их работы.

Выявилась закономерность: регулярные занятия сексом делают человека более продуктивным в работе. К тому же в течение дня люди чувствуют себя счастливыми, пишет ToDay News Ufa.

После секса поднимается уровень эндорфинов и люди приходят на работу довольными и счастливыми. Таким образом регулярный секс является еще и важным сексуальным преимуществом.