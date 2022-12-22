Почему ЦИК Карелии отказывается от слова «Центральная»

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об отказе в названии комиссии от слова «Центральная».

Центральная избирательная комиссия подготовила проект закона о системе избирательных комиссий республики. Как отметил Алексей Бахилин, цель законопроекта — привести наше законодательство в соответствие с федеральным.

«Согласно нашему проекту, ЦИК Карелии отказывается от слова «Центральная» в своем названии. В условиях, когда избирательная система сформировалась как единая вертикаль избирательных органов, во главе системы должна находиться одна Центральная избирательная комиссия — ЦИК России. И ее председатель Элла Памфилова поддержала наше решение. В данном случае это результат нашей системной работы с ЦИКом. Мы свое место и роль в системе понимаем. В первую очередь — это соблюдение законодательства и создание равных условий для кандидатов и политических партий. Мнение и взгляды у людей могут быть разными, но результаты выборов должны быть восприняты любым человеком. Это как в суде. Всегда есть проигравший. Но если решение суда справедливое, основано на законе, то в большинстве случаев люди его принимают. Такой же подход мы используем и в своей работе», - рассказал председатель ЦИК Карелии.

Об итогах избирательных кампаний 2022 года и изменении законодательства читайте в материале «Алексей Бахилин: «Мы свое место и роль в избирательной системе понимаем».