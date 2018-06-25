Почему у нас отбирают пенсии, и к чему приведет "пенсионная реформа"

Большинство жителей России, которых касается "пенсионная реформа", до пенсии не доживут, считают эксперты.

Даже если поверить официальным данным Росстата, то картина поистине чудовищная. Так называемая "ожидаемая продолжительность жизни" мужчин в России составляет 67,5 лет, и это 143-е место в мире. Для женщин тот же показатель составляет 77,6 лет, 102 место в мире.

По данным на 2015 год в нашей стране лишь в 27-ми регионах из 83-х мужчины жили в среднем 66 лет или дольше. То есть после повышения пенсионного возраста до 65 лет они в лучшем случае смогли бы дожить до пенсии и едва успели бы пройти трудную многомесячную бюрократическую процедуру её оформления. Дальше - тишина.

Итак, почему отмена пенсий - это ограбление? А потому что истинная причина в том, что нынешнее государство не хочет тратить на своих граждан столько, сколько советское правительство и сколько требуют действующие сейчас законы. Если повысить пенсионный возраст на один год, то не придётся платить пенсии 1,8 млн. женщин и 2 млн. мужчин. В сумме это составит без малого 0,7 трлн. рублей!

Число мужчин старше 60 лет, по данным Росстата сегодня составляет 10,8, а женщин старше 55 лет - 25,9 млн. Итого 36,7 млн пенсионеров. Повышение пенсионного возраста сократит эту цифру до 22,9 млн. Пенсия будет отменена для 13,7 млн. человек. Заодно они лишатся и всех тех немногочисленных остатков льгот, которыми пользуются сегодняшние пенсионеры.

Подробнее читайте здесь.