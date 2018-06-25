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Новости. Общество
16:17, 25 Июня 2018

Почему у нас отбирают пенсии, и к чему приведет "пенсионная реформа"

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Большинство жителей России, которых касается "пенсионная реформа", до пенсии не доживут, считают эксперты.

Даже если поверить официальным данным Росстата, то картина поистине чудовищная. Так называемая "ожидаемая продолжительность жизни" мужчин в России составляет 67,5 лет, и это 143-е место в мире. Для женщин тот же показатель составляет 77,6 лет, 102 место в мире.

По данным на 2015 год в нашей стране лишь в 27-ми регионах из 83-х мужчины жили в среднем 66 лет или дольше. То есть после повышения пенсионного возраста до 65 лет они в лучшем случае смогли бы дожить до пенсии и едва успели бы пройти трудную многомесячную бюрократическую процедуру её оформления. Дальше - тишина.

Итак, почему отмена пенсий - это ограбление? А потому что истинная причина в том, что нынешнее государство не хочет тратить на своих граждан столько, сколько советское правительство и сколько требуют действующие сейчас законы. Если повысить пенсионный возраст на один год, то не придётся платить пенсии 1,8 млн. женщин и 2 млн. мужчин. В сумме это составит без малого 0,7 трлн. рублей!

Число мужчин старше 60 лет, по данным Росстата сегодня составляет 10,8, а женщин старше 55 лет - 25,9 млн. Итого 36,7 млн пенсионеров.  Повышение пенсионного возраста сократит эту цифру до 22,9 млн. Пенсия будет отменена для 13,7 млн. человек. Заодно они лишатся и всех тех немногочисленных остатков льгот, которыми пользуются сегодняшние пенсионеры.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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deep
2018-06-25 17:19:30
И Нилов, и Шенин элементарно доказали, что увеличение возраста ведёт к ухудшению положения в пенсионном фонде, а не так как зомбирует ящик. Это простой убой России, геноцид народа: надо иметь 30 млн. для добычи народных(природных) богатств, а зачем платить бабло ещё 100 млн. ватников? Все можно положить в ИХ карманы!
Бородатый
2018-06-25 17:40:15
deep, ну автор-то реформы как раз не ватник, а прожжёный либерал - клеймо ставить некуда.
кир
2018-06-25 16:29:11
Зашевелились протестанты, пресса продажная и американский сайт по сбору подписей. Значит правильно власть делает, а то кормить нас будут мигранты как в Европе. Там тоже не плодятся как надо и смет на улицах местные не убирают.
Кирюха непутёвый
2018-06-25 16:40:26
кир, Ты ж хоть статью то прочитай и подумай о чем она ?? Не о тебе - пенсионере мвд , а о том как люди жить будут дальше . У тебя кот умнее хозяина .
кир
2018-06-25 18:11:44
Кирюха непутёвый, кот умнее тебя ибо толпа никогда не владеет истиной.
Мизантроп
2018-06-25 16:49:35
Кирюха непутёвый, +100500
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