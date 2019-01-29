Почему ученые приравняли секс к таблеткам

Исследования показали, что секс оказывает на давление человека особое влияние.

Американские ученые из Университета штата Джорджия в ходе исследования установили, что секс может снизить кровяное давление. Таким образом половой акт может действовать не хуже таблеток, пишет издание "Дни.24".

Во время опытов специалисты фиксировали показатели работы сердца до и после полового акта, а участники эксперимента должны были по специальной шкале оценивать качество секса.

По итогам опыта было установлено, что у 13% исследуемых снизилось кровяное давление на следующий день после полового контакта.

Среднее систолическое давление у участников было 115 миллиметров рт.ст. По итогам полового акта показатель снизился на 17 миллиметров.

Ученые отмечают, что во время секса в организме увеличивается количество гормона окситоцина, уменьшающий стресс. При этом схожего результата удается добиться при приеме медикаментозных препаратов.

До этого ученые установили, что во время оргазма человек чувствует себя смелее, увеличивается болевой порог, а мозг работает на полную мощность.